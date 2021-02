Gasolina deverá subir 3 cêntimos. É o maior aumento em mais de um ano

Atestar o depósito de um carro com motor a combustão em Portugal vai ficar mais caro a partir da próxima semana, com os preços do gasóleo e da gasolina a terem margem para subir até 3 cêntimos, em comparação com a semana atual, de acordo com os cálculos efetuados pelo Negócios.Assim, o preço do gasóleo simples deverá aumentar 2,5 cêntimos para os 1,316 euros por litro, naquela que será a maior subida semanal em cerca de um mês.

Já no caso da gasolina simples 95, os preços poderão crescer 3 cêntimos para os 1,493 euros por litro, o que representa a maior subida desde janeiro do ano passado.A confirmarem-se estes desempenhos na próxima semana, os preços de ambos os ativos estarão a subir pela décima terceira semana consecutiva.