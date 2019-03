Já o preço do gasóleo simples deverá manter-se nos 1,390 euros por litro.



Esta tendência de alta no preço de venda dos combustíveis em Portugal acontece num trimestre em que o petróleo registou a subida mais pronunciada desde 2009, com o Brent a disparar mais de 26% desde o início do ano.



O Negócios calcula a evolução dos preços dos combustíveis, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação). Esta semana, os contratos a que o Negócios tem acesso apontam para a manutenção dos preços de ambos os combustíveis, contudo, fonte do setor aponta para que no caso da gasolina se verifique um aumento que pode atingir os três cêntimos.

Na próxima semana não deverá haver alterações no preço do gasóleo. Já no caso da gasolina simples, o aumento poderá ascender aos três cêntimos, segundo a informação de uma fonte do setor.Assim, o preço do litro de gasolina simples de 95 octanas deverá subir para 1,516 euros, tendo em consideração o valor médio praticado em Portugal esta semana, segundo os dados disponíveis no site da Direção Geral de Energia e Geologia. Esta será a oitava semana consecutiva de aumentos no preço deste combustível, cujo preço deverá ascender a máximos de novembro.