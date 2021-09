Gazprom anuncia conclusão do gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha

"Após uma reunião de trabalho durante a manhã, na Gazprom, [o diretor geral do grupo] Alexei Miller disse, às 08:45 em Moscovo (05:45 em Lisboa), que a construção do gasoduto Nord Stream 2 está completamente concluída", disse a companhia de energia numa mensagem divulgada através da rede de mensagens Telegram.O gasoduto submarino no Mar Báltico deve duplicar as entregas de gás russo à Alemanha.Para os Estados Unidos e detratores europeus do projeto, o gasoduto vai fazer aumentar de forma duradoura a dependência energética europeia em relação à Rússia.A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente russo, Vladimir Putin, insistiram ao longo dos últimos anos que o Nord Stream era um projeto puramente comercial, sem qualquer caráter político.O novo gasoduto, com uma capacidade de transporte de 55 mil milhões de metros cúbicos de gás anualmente, tem uma extensão 1.230 quilómetros sob o Mar Báltico estabelecendo a mesma rota que o Nord Stream 1, a operar desde 2012.Nos últimos anos, o projeto foi criticado por Washington, assim como pela Ucrânia que vê a posição geopolítica fragilizada com o funcionamento do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha.A posição dos Estados Unidos mudou com a Administração do Presidente Joe Biden, que alcançou um compromisso entre Washington e Berlim sobre o assunto.Para a Ucrânia, o gasoduto pode vir a privar Kiev de, pelo menos, 1,5 mil milhões de dólares anuais que recebe pelo trânsito de gás russo através de território ucraniano e que se destina ao bloco europeu.Em agosto, a chanceler alemã disse na Ucrânia que Berlim iria "fazer tudo" para prorrogar o contrato de trânsito russo-ucraniano que formalmente expira em 2024.Na mesma altura, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu a Merkel para considerar o Nord Stream 2 como uma "arma geopolítica perigosa".