Georgios Papadimitriou vai ser COO da área de energias renováveis da Galp e entra na administração

A Galp nomeou Georgios Papadimitriou para o cargo de COO da área dedicada às energias renováveis (renewables & new businesses). Em informação enviada à CMVM, a empresa portuguesa dá ainda conta da nomeação de Papadimitriou para membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva.

"Georgios passa a integrar o Conselho de Administração e a Comissão Executiva de Galp a partir de 1 de janeiro de 2022, após uma reconhecida carreira de 22 anos na área da energia e das energias renováveis", indica a nota enviada à CMVM.

Este responsável desempenhou nos últimos 13 anos funções na Enel Green Power na Europa e na América do Norte, ocupando mais recentemente o cargo de CEO da Enel Green Power North America. "Com a sua entrada na Galp, Georgios aporta à empresa uma vasta experiência internacional e capacidade de liderança nas energias renováveis, que será essencial tanto para acelerar o desenvolvimento da carteira de energias renováveis da Galp, como também a área de Novos Negócios da empresa, como é o caso da cadeia de valor das baterias", indica a cotada portuguesa.

Nesta nota, Andy Brown, o CEO da Galp, diz estar "entusiasmado por Georgios se juntar à Galp". "A sua impressionante trajetória e capacidade de liderança serão essenciais para o nosso futuro. Ele estará no centro da entrega do novo propósito de Galp, de regenerar o seu futuro, através do seu papel no desenvolvimento de renováveis, novos negócios na área da energia e inovação corporativa."

Na mesma informação à CMVM, a Galp indica também a nomeação de e Javier Cavada Camino para o Conselho de Administração, como administrador não executivo independente. Javier Cavada Camino integrará a administração a partir de 17 de dezembro.

Nos últimos anos desempenhou funções de liderança na empresa Wärtsilä e foi CEO da Highview Power. A partir de 1 de janeiro de 2022, ocupará o cargo de CEO da Mitsubishi Power EMEA. "A experiência de Javier e a sua abordagem à inovação serão cruciais para ajudar a orientar a Galp no sentido de desenvolver negócios rentáveis nos domínios das energias renováveis e das novas energias", indica a nota da empresa.

Paula Amorim, presidente do Conselho de Administração da Galp, acrescenta que "à medida que a Galp regenera o seu futuro com soluções energéticas inovadoras e de baixo carbono, estou confiante de que as nomeações do Georgios e do Javier são mais um passo para reforçar o Conselho de Administração de forma a assegurar que a Galp irá prosperar ao longo da transição energética".

Estas nomeações serão submetidas para ratificação pelos acionistas na próxima assembleia geral anual.