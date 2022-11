Governo espanhol suaviza 'windfall tax' sobre empresas de energia

Leia Também Sánchez anuncia apoio de 100 milhões para atenuar subida da eletricidade

Leia Também Espanha anuncia mais 3.000 milhões de euros para apoios a consumidores

Leia Também Madrid usa 16 mil milhões para travar efeito da guerra. Dá 20 cêntimos por litro de combustível

O Governo espanhol cedeu às pressões políticas e aceitou suavizar a taxa que pretendia aplicar aos grandes grupos energéticos, nomeadamente Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy e Cepsa, avança o jornal Expansión.O PSOE do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez concordou com as mudanças a pedido de dois dos seus aliados parlamentares, o PNV e o PDeCAT.Desta forma, a taxa de 33% imposta por Bruxelas, e que será transposta para a lei espanhola, não será aplicada aos rendimentos das energéticas provenientes do estrangeiro, redes de eletricidade e gás, venda de eletricidade com taxa regulada e renováveis, o que acaba por aliviar empresas como a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol e Cepsa, que também operam em Portugal.O objetivo do Executivo espanhol era arrecadar 4.000 milhões de euros, valor que será agora bastante reduzido em resultado da aplicação desta alteração.De acordo com El País, o plenário do Congresso espanhol aprovará na próxima semana a lei que regulamenta os impostos extraordinários que recaem sobre empresas de energia, banca e grandes fortunas, mas com o texto suavizado em alguns aspectos.A proposta de lei final seguirá para o plenário do Congresso na quinta-feira da próxima semana, após passar pelo Senado. O Governo de Sanchez espera que a lei possa estar pronta para ser aplicada em 2023.Em Portugal, o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a proposta de lei que regulamenta os chamados "windfall taxes", ou seja, os novos impostos que vão recair sobre os lucros excessivos das empresas energéticas e de distribuição alimentar."Este diploma tem o propósito de atenuar os efeitos económicos diretos que os elevados preços praticados nos setores referidos têm gerado nos orçamentos das entidades públicas, dos clientes finais e das empresas", pode ler-se no comunicado.Estas "contribuições de solidariedade temporária", como lhes chama o Governo, já foram contestadas pela Galp e pelas principais empresas do setor da distribuição alimentar, que não concordam com a medida.