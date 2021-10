Sánchez anuncia apoio de 100 milhões para atenuar subida da eletricidade

O primeiro-ministro espanhol anunciou que a próxima reunião de conselho de ministros servirá para aprovará um decreto lei que incluirá 100 milhões de euros adicionais para ajudar, face ao aumento do preço da luz e ao seu impacto no próximo inverno, 1,2 milhões de famílias vulneráveis.





Pedro Sánchez fez o anúncio deste apoio extra em Mérida, este domingo, frisando que o diploma prevê também "ajudar a indústria e as empresas a protegerem os seus contratos perante a subida de preços da energia". Além disso, permitirá "incorporar transparência e controlo na formação dos preços da tarifa elétrica", detalhou o governante.





Este diploma, argumentou o primeiro-ministro espanhol, Sánchez incidirá sobre "na defesa do consumidor, na defesa da indústria e das empresas e na defesa da transparência". Sánchez explicou, citado pela imprensa espanhola, que a Europa "tem os seus tempos", daí a necessidade de o país avançar com medidas que considera serem essenciais no curto prazo.



As declarações de Pedro Sánchez tiveram lugar no encerramento do congresso regional do PSOE da Extremadura. O governo espanhol reúne-se em conselho de ministros na próxima terça-feira, 26 de outubro.



Mudanças em Portugal

Em Portugal e depois de consultar os operadores do mercado grossista de luz e gás, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decidiu avançar com as medidas propostas no início do mês, para o setor enfrentar a atual crise na escalado dos preços energéticos.





As medidas implicam uma saída controlada dos agentes sem viabilidade económica, que não contagie os restantes comerciantes em operação; o acesso a mecanismos complementares de coberturas de risco; e ainda uma mais rápida adaptação das obrigações relativas à gestão de garantias. A ERSE explica que as iniciativas têm um alcance temporal até à primeira metade de 2022.



Já antes, o regulador do setor energético tinha proposto um corte de 94% na tarifa de acesso às redes para empresas. E para as tarifas propôs uma redução de 3,4% em janeiro face a dezembro de 2021, para o mercado regulado.