Governo lança concurso para a reconversão da central a carvão do Pego

ponto de rede que liga a central à rede pública ficará disponível para projetos de energia renovável, nomeadamente a produção de eletricidade renovável, a produção de gases renováveis, a produção de combustíveis avançados e/ou sintéticos, ou um mix . Será valorizada a inclusão de soluções de armazenamento de energia. Ao mesmo jornal, João Galamba adiantou que os investidores interessados no projeto terão de apresentar propostas até 15 de outubro, sendo que a adjudicação será feita até 30 de novembro. Os interessados terão de cumprir critérios como as emissões de CO2 evitadas pelo projeto, a criação de emprego, a manutenção dos postos de trabalho atuais e a valorização do território.

O Governo vai lançar, esta sexta-feira, o concurso público para a reconversão da central a carvão do Pego. Segundo o jornal Expresso , que cita o secretário de Estado da Energia, João Galamba, será leiloada a potência total do Pego, de 628 MW. A central a carvão será encerrada a 30 de novembro, data em que Portugal deixará de ter centrais a carvão, depois de a central de Sines ter encerrado no início do ano.A intenção do Governo de avançar para a reconversão do Pego, já tinha sido avançada em julho pelo Executivo. O