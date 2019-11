Governo quer construir fábrica de hidrogénio em Sines

A aposta no hidrogénio está na agenda do Governo. E segundo João Galamba, secretário de Estado da Energia, a construção de uma unidade de produção de hidrogénio verde, alimentada por uma central de energia solar, está mesmo em cima da mesa.





O arranque deste projeto, que implicaria um investimento de 600 milhões de euros, seria realizado em parceria com a Holanda e contaria com a ajuda de fundos europeus.





"É um parque fotovoltaico com 1 Gigawatt em versão autoconsumo, que baixa ainda os custos de produção de eletricidade porque tem isenções de tarifas de acesso à rede. O Estado tem terrenos públicos em Sines que só podem ser utilizados em projetos industriais, o que pode ser um fator importante para baixar os custos de produção do hidrogénio e depois atrair grandes empresas nacionais para este projeto, empresas da área do gás e da logística e transportes", revelou esta terça-feira o governante durante um debate na TSF com a Associação Portuguesa de Promoção do hidrogénio (AP2H2).





Segundo o secretário de Estado, o próximo passo que é preciso dar agora é "montar um consórcio industrial de grande escala mostrando que Sines tradicionalmente ligada a energias fósseis pode migrar e até valorizar o porto de Sines como entreposto exportador de hidrogénio Verde, o que é uma mais-valia para o porto".





Esta central de 1 Gigawatt, o suficiente para abastecer um milhão de casas a funcionar 8 mil horas por ano e utilizar 1,5 metros cúbicos de água, pode produzir 160 milhões de Kg de hidrogénio, o que daria para abastecer uma frota de autocarros e camiões para 800 milhões de quilómetros (Km). Ou seja, seria o equivalente a alimentar 27 vezes uma frota do tamanho da Carris, que faz 29 milhões de Km por ano, segundo a TSF.