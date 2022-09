Governo recusa taxar lucros extraordinários das empresas

Leia Também Ganhos da energia sobrevivem a intervenções estatais

António Costa mantém-se firme na recusa da criação de um imposto aos lucros extraordinários das empresas, numa altura em que a inflação ameaça atirar o país para uma recessão económica.Na edição desta sexta-feira, o jornal Público avança que essa medida - pedida inclusivamente por vários deputados do Partido Socialista - está fora do pacote de apoios que será apresentado pelo Governo, primeiro para as famílias e depois para as empresas.Em vez da chamada "windfall tax", a opção será, avança a publicação, dialogar com as empresas de modo a negociar reinvestimentos ou outras obrigações sociais.A criação de um imposto aos lucros extraordinários tem sido a via seguida por vários países, como a Itália, o Reino Unido e a Espanha.