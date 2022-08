Governo sobe apoio a indústrias intensivas em energia para 500 mil euros

O pacote de apoios extraordinários às famílias e empresas que o governo está a preparar para setembro deverá incluir um aumento do apoio máximo destinado às indústrias utilizadoras intensivas de gás natural de 400 mil para 500 mil euros, avança o Público desta terça-feira.





Segundo fonte oficial do Ministério da Economia e do Mar, citada pelo jornal, o apoio insere-se no programa "Apoiar Indústrias Intensivas em Gás" que arrancou em abril. A subida estará a ser ultimada pelo governo – até porque, para aumentar o teto o ministério da Economia terá de negociar com a Comissão Europeia. Bruxelas já terá, porém, mostrado abertura para subir o valor máximo da verba atribuída a fundo perdido a cada empresa.





Com a crise energética a agudizar devido ao conflito na Ucrânia, várias indústrias portuguesas que dependem de grandes consumos de gás, como as de cerâmica, metalúrgicas, vidros, cimenteiras e têxteis, estão a ter dificuldades em manter as suas capacidades produtivas e empregos, optando em alguns casos por deixar de laborar. O aumento do apoio pretende ajudar estas empresas com as elevadas faturas energéticas.





Desde que o apoio foi criado, já terão sido recebidas 180 candidaturas e apoiadas mais de 150 empresas, sendo esperadas mais candidaturas na nova fase.