Governo alarga apoio à fatura do gás à indústria agroalimentar

transformadora agroalimentar. Foram aumentados os limites máximos de apoio, o reforço da taxa, com efeitos retroativos.





O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o reforço da medida "Apoiar gás" destinada às indústrias con utilização intensiva deste combustível, alargando à indústria

"A medida "Apoiar gás", é uma medida que é um desenvolvimento daquela que vigora desde março", começou por indicar a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na conferncia de imprensa no final da reunião do Executivo. "O alargamento desse apoio [é feito] de modo a poder abranger mais empresas, alargando o seu universo e indústria transformadora agroalimentar que passa a estar incluído", acrescentou a governante.





Leia Também Apoios a utilizadoras intensivas de gás não podem ser acumulados

o reforço do apoio às indústrias intensivas em gás, para 40% sobre o custo elegível, permitindo aumentar o limite de apoio de 400.000 euros para 500.000 e alargamento à indústria transformadora agroalimentar.



Esta alteração surge depois da Comissão Europeia ter dado "luz verde" a"O aumento do limite máximo de apoio atribuído no âmbito do sistema de incentivos 'Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás', bem como o reforço da respetiva taxa de apoio, com eficácia retroativa" foi aprovado esta quinta-feira refere o comunicado, acrescentando que foi ainda aprovado o "lançamento da nova linha de financiamento ao setor social" para fazer face ao aumento do preço da energia.