Greenvolt aposta em soluções de geração distribuída para setor industrial em Espanha

A Greenvolt vai passar a oferecer soluções de geração distribuída de energia renovável a empresas espanholas, através da sua participada Perfecta Energia. O anúncio foi feito esta sexta-feira em comunicado.A empresa espanhola, que a Greenvolt detém uma participação de 42,19% do capital, é especializada no mercado residencial e para abordar o segmento empresarial criou a Perfecta Industrial.

O lançamento da Perfecta Industrial "surge como uma resposta natural ao crescimento da Perfecta Energía no mercado da geração distribuída de energia renovável junto de clientes particulares em Espanha", de acordo com a empresa liderada por João Manso Neto.



Em 2021, a Perfecta Energía contava com uma capacidade de cerca de 4,5 MWp com instalações solares fotovoltaicas residenciais para 1.500 famílias espanholas. Cria agora uma nova unidade, focada no segmento empresarial.



"Com uma equipa de profissionais com décadas de experiência acumulada, a Perfecta Industrial propõe às empresas uma nova forma de geração de energia, mais limpa, mas também mais barata", diz ainda, referindo que, a nível nacional, a Greenvolt conta com a Profit Energy para a oferta desta solução energética para as empresas.