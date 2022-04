PSI contraria ganhos da Europa com queda do retalho

Leia Também Inflação na zona euro dispara para 7,5% em março



A bolsa de Lisboa fechou a primeira sessão do novo trimestre a recuar 0,81% para 5.988,12 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, 10 fecharam no vermelho e cinco em alta.O índice de referência nacional encerrou em contraciclo com os ganhos vividos na Europa, num dia em que os investidores estiveram atentos aos desenvolvimentos ligados ao retomar das conversações entre a Rússia e a Ucrânia.No PSI, o setor do retalho pesou do lado das perdas. A Sonae recuou 2,5% para 1,016 euros, enquanto o peso-pesado Jerónimo Martins recuou 2,44% para 21,2 euros. A desvalorização das retalhistas acontece depois de as duas cotadas atingirem na sessão anterior máximos de dois meses.Também as desvalorizações da EDP e do BCP pesaram na sessão desta sexta-feira. A EDP depreciou 1,66% para 4,391 euros, enquanto o banco português recuou 1,1% para 0,1712 euros. O Credit Suisse subiu o preço-alvo do BCP para 0,16 euros, o que reflete uma desvalorização de 6,5% face à cotação de fecho desta sessão.Já do lado dos ganhos, destacou-se a subida da Altri, que valorizou 1,65% para 6,16 euros. Paulo Fernandes, acionista e fundador da Altri, adquiriu esta quint-afeira através da Actium Capital, 300 mil ações desta cotada.Nota ainda para a Navigator, a registar a segunda maior subida do PSI, com ganhos de 1,42% (3,428 euros).A compor a restante mão cheia de subidas estiveram as valorizações da Greenvolt, da Galp e da EDP Renováveis. A Greenvolt avançou 1,07% (7,55 euros), num dia em que esta cotada anunciou que está a apostar em soluções de geração distribuída para setor industrial em Espanha. Já a Galp somou 0,69% para 11,6 euros, num dia em que o petróleo esteve a recuperar, com o Brent a valorizar 0,9% para 105,65 dólares por barril. A EDP Renováveis avançou 0,26%, terminando a sessão nos 23,4 euros, próxima de máximos de outubro de 2021.(notícia atualizada às 16:57)