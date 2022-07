GreenVolt lança fundo de 50 milhões para acelerar autoconsumo solar em Espanha

A GreenVolt – Energias Renováveis anunciou esta quarta-feira que através da sua participada -- Perfecta Energía -- lançou um fundo pioneiro que irá permitir acelerar a penetração do autoconsumo a partir de painéis solares fotovoltaicos no mercado residencial espanhol."Este fundo de titularização de 133,5 milhões de euros, pensado para fomentar a transição energética, permitirá dispensar os consumidores do investimento inicial, a principal barreira à adoção desta forma de geração de energia limpa e barata", disse a Greenvolt em comunicado.Entretanto, em Espanha, a Comisión Nacional del Mercado de Valores já aprovou a criação do fundo da Perfecta Energía e da Q-Impact, através da sua subsidiária Perfecta Consumer Finance. Este instrumento contará com uma linha de crédito disponibilizada pelo Barclays Bank com um valor inicial de 50 milhões de euros, expansível até 100 milhões. O valor máximo do fundo poderá chegar mesmo a 133,5 milhões.Para muitos consumidores residenciais, o esforço financeiro inicial associado à instalação de painéis fotovoltaicos surge como principal "entrave à adoção desta nova forma de geração de energia limpa e barata".Até à data, a Perfecta Consumer Finance já investiu mais de 10 milhões de euros em instalações de autoconsumo residencial, em mais de 1.500 lares espanhóis, com impacto direto na poupança familiar e na redução da pegada de carbono.