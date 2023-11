Greenvolt contrata linha de crédito de 90 milhões para acelerar projetos na Polónia

"Este financiamento permitirá acelerar a conclusão dos projetos de energias renováveis em desenvolvimento na Polónia, mercado responsável por quase metade do 'pipeline' do Grupo Greenvolt.

Dos 90 milhões de euros da linha de crédito "revolving", detalha empresa, o DNB Bank e o mBank serão responsáveis por 50 e 40 milhões de euros, respetivamente, "numa operação de financiamento ao setor das energias renováveis que é pioneira na Polónia". O financiamento tem uma maturidade de três anos e meio.





João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, refere que "esta linha de crédito é uma alavanca", uma vez "que permitirá à Greenvolt Power acelerar o desenvolvimento dos inúmeros projetos em curso na Polónia e, ao mesmo tempo, assegura a necessária flexibilidade para a concretização da estratégia de rotação de ativos".



A Polónia é um dos principais mercados para o grupo Greenvolt no desenvolvimento da estratégia de promoção, desenvolvimento e construção de projetos eólicos e solares de larga escalda. Do pipeline total de 7,7 gigawatt, 3,4 GW são em território polaco. O grupo diz que conta ter 2,9 GW em estado avançado de desenvolvimento até ao final deste ano.