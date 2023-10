Greenvolt fecha compra de 75% da espanhola Ibérica Renovables

Leia Também Maior central solar da Europa para autoconsumo nasce no Alentejo

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira a conclusão da compra de 75% da Ibérica Renovables, que se dedica à instalação de soluções fotovoltaicas no mercado ibérico. A aquisição desta participação maioritária do capital social da empresa espanhola foi tornada pública no início do mês de agosto e assinada agora, depois de ter sido recebida a não oposição da Autoridade da Concorrência à operação.O regulador considerou que a compra da Ibérica Renovables pela Greenvolt Next Portugal "não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".Com sede em Sevilha, em 2022, a empresa instalou um total de 184 MWp em Portugal e Espanha. Além de centrais para autoconsumo, com instalação de painéis solares em coberturas de edifícios, no solo e em estruturas de parques de estacionamento, a Ibérica Renovables também opera projetos de centrais solares de larga escala (utility scale).Atualmente, a carteira de encomendas da Greenvolt Next Portugal ascende a 141 MWp. Para João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt, a aquisição da Ibérica Renovables servirá para "reforçar a capacidade de entrega de soluções de energias renováveis, permitindo dar resposta à crescente procura a que estamos a assistir por sistemas de geração distribuída"."A Ibérica Renovables vem dotar-nos de uma maior capacidade de resposta", disse por seu lado Pedro Lavareda de Carvalho, partner cofundador da Greenvolt Next Portugal.