Greenvolt cria comunidade de energia industrial que vai poupar 6,8 milhões na fatura

A Energia Unida, empresa da GreenVolt – Energias Renováveis, anunciou que vai criar a sua primeira Comunidade de Energia Renovável no setor industrial em parceria com a Plastidom/Domplex.Serão aplicados 3.086 painéis solares fotovoltaicos que terão, ao todo, uma potência de 1.805 KWp. Através desta instalação será possível alcançar uma produção anual estimada de energia que ascende a 2.598 MWh, reduzindo a dependência da energia da rede em cerca de 20%.Esta instalação, em contexto da Comunidade de Energia, vai permitir reduzir significativamente as necessidades energéticas das duas unidades industriais da Plastidom/Domplex, partilhando depois a restante energia produzida a partir do sol com outros consumidores, empresariais ou particulares.Esta partilha será feita até um raio de, em média, quatro quilómetros, e a redução estimada do custo de energia para esta comunidade alargada será de 24%."Além das empresas, também as famílias poderão usufruir das suas enormes vantagens. Cremos que este é um avanço concreto na procura pela independência energética. Acreditamos ser esta a fórmula para contornar a instabilidade criada pelas condições geopolíticas do momento", referiu João Russo e Miguel Rufino Salustiano, CFO e neto do CEO da Plastidom/Domplex.Parte da energia renovável que será gerada a partir da luz solar irá alimentar as instalações industriais e de logística da Plastidom/Domplex, na região de Leiria, permitindo alcançar uma poupança na fatura energética, em torno dos 6,8 milhões de euros, mas também uma redução de 689 toneladas em emissões CO2, garante a Energia Unida em comunicado."As Comunidades de Energia Renovável são a melhor forma de fomentar a produção de energia de forma descentralizada, sendo claros os benefícios para todos os setores, mas também para os consumidores. A Plastidom/Domplex, o nosso primeiro parceiro no setor industrial, reconhece o poder transformacional desta energia do futuro para a sua atividade, mas também para toda a comunidade ao seu redor", disse José Queirós de Almeida, CEO da Energia Unida, no mesmo comunicado.