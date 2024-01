Greenvolt instala mais de 5.000 painéis solares em fábricas da Extruplás no Seixal e na Maia

Leia Também Greenvolt instala 8.000 painéis solares em fábricas da Renova

A Greenvolt Next Portugal, do Grupo Greenvolt, anunciou esta quinta-feira a(UPAC) nas instalações da empresa de reciclagem, recuperação e fabrico de produtos plásticos Extruplás, nos concelhos do Seixal e Maia. Estas unidades são compostas por mais de 5.000 painéis solares fotovoltaicos, com uma capacidade total de quase 3 MWp, revelou a Greenvolt em comunicado. A produção anual estimada de eletricidade renovável é de 4.167 MWh.Só na fábrica da Extruplás no Seixal, onde se localiza a sede desta empresa criada no ano 2000, especializada em reciclar, recolher e recuperar plásticos mistos para produzir mobiliário urbano feito de plástico 100% reciclado e reciclável, foram instaladas cinco destas unidades de produção de energia para autoconsumo (UPAC). No total, nesta localização são 4.363 painéis solares, instalados tanto na cobertura das instalações como num terreno adjacente.Por seu lado, na Maia, onde se localiza a segunda fábrica da empresa, foi instalada mais uma UPAC com 1.001 painéis solares fotovoltaicos. Desta forma, à capacidade de produção de 2,38 MWp do Seixal juntaram-se mais 546 kWp na Maia, elevando o total do projeto para praticamente 3 MWp."Este é mais um projeto de grandes dimensões que tivemos a oportunidade de desenvolver, juntamente com a Extruplás", refere Pedro Lavareda de Carvalho, managing partner da Greenvolt Next Portugal."A partir de agora, passamos a produzir produtos sustentáveis com energia também ela amiga do ambiente", referiu por seu lado João Guerra, diretor financeiro da Extruplás, que com este projeto vai gerar energia suficiente para suprir uma parte substancial das necessidades das suas unidades produção e reduzir em até 65% o consumo de energia a partir da rede elétrica.