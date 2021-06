Greenvolt chega a acordo para controlar até 29,3% da espanhola Perfecta Energia

A Greenvolt, a empresa de energias renováveis da Altri, e a Tresa Energía chegaram a um acordo que permite à empresa liderada por Manso Neto subscrever um aumento de capital, perspetivando que a Greenvolt possa vir a deter uma participação de 29,23% na espanhola Perfecta Energia, com participação efetiva na gestão da empresa.A Perfecta Energia, criada em 2019 e com sede em Madrid, opera em Espanha, dedicando-se à comercialização, instalação e manutenção de sistemas de painéis fotovoltaicos para autoconsumo do segmento doméstico, no segmento B2C (entre empresa e consumidor).O setor da produção de energia fotovoltaica no país vizinho é considerado "como um dos de maior potencial na Europa, quer pelas condições naturais que o país possui, quer pelo ainda baixo nível de desenvolvimento do mercado", indicam as empresas, através de comunicado. "A Greenvolt acredita que existe por isso um grande potencial de crescimento a médio prazo para uma empresa como a Perfecta Energía, tanto ao nível do volume de negócios como da rentabilidade gerada", é explicado.Esta operação enquadra-se no projeto de expansão nacional e internacional da Greenvolt, constituindo "mais uma etapa no processo de afirmação da sociedade como um player de referência, a nível internacional, no mercado das energias renováveis, contribuindo, em especial, no contexto da sua estratégia de crescimento, para a expansão do seu negócio", nota a empresa.No início deste mês, num evento destinado ao mercado de capitais, João Manso Neto referiu que os próximos cinco anos serão de crescimento para a Greenvolt. Na mesma ocasião, a empresa anunciou que prevê investir até 1,8 mil milhões de euros para financiar o seu plano de desenvolvimento até 2025.