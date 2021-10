Greenvolt reitera previsão de subir 40% nos lucros e EBITDA até 2025

lucros e do EBITDA,

vento destinado ao mercado de capitais em junho deste ano. Agora, a empresa reforça a ideia de investir até 1,8 mil milhões de euros para financiar o seu plano de desenvolvimento.

A empresa renovou a intenção de emitir as chamadas "green bonds", ou seja, dívida que seha destinada ao financiamento de projetos sustentáveis, não "apenas e biomassa" - o negócio "core" da empresa -, mas de energia "solar ou eólica" acrescenta.Este mês, a empresa anunciou essa vontade com uma oferta particular de subscrição de obrigações com valor global mínimo indicativo de 75 milhões de euros, indica a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Estas emissões poderão servir ainda para financiar possíveis novas fusões e aquisições dentro do setor de energias renováveis. A Greenvolt concluiu a primeira fase do processo de aquisição de uma participação de 42% na Perfecta Energia, estimando-se que a conclusão da operação ocorra nas próximas semanas.Além da aquisição da referida participação, a Greenvolt garante também a opção de adquirir a totalidade do capital social da empresa em 2024, anuncia a empresa, em comunicado.