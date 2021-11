Greenvolt faz emissão de obrigações no valor de 100 milhões

A Greenvolt indica esta quarta-feira que concluiu a emissão de obrigações "verdes", no valor de 100 milhões de euros, conforme indicou a cotada em informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira.

Segundo a nota enviada ao regulador, a Greenvolt indica que acordou "os termos e condições de uma emissão de obrigações", com um "prazo de sete anos, com uma taxa de juro fixa de 2,625% ao ano, cuja admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon será solicitada."



