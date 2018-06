Greve na Petrogal "cumpriu os objectivos" dos trabalhadores

"Para já, a apreciação provisória que fazemos da greve permite-nos dizer que cumpriu os objectivos dos trabalhadores, conseguimos baixar as cargas nas unidades operacionais de Sines e Porto e registámos uma adesão nas áreas operacionais de 70% em Sines e de 80% no Porto", afirmou o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Petrogal, Hélder Guerreiro.

O também dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Sul (SITE Sul) disse que a paralisação na Petrogal teve como consequência "a interrupção do abastecimento nos terminais de Sines e Leixões".