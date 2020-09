“Hidrogénio verde vai aumentar fatura do gás em cerca de 20%”, diz Abel Mateus

Abel Mateus é crítico do Plano Nacional Energia e Clima (PNEC). Segundo as suas contas, com as políticas energéticas em curso, em 10 anos a redução do preço da eletricidade aos consumidores não deve passar muito de 3%. E alerta para o eventual custo económico e social do fecho antecipado das centrais a carvão.

“Hidrogénio verde vai aumentar fatura do gás em cerca de 20%”, diz Abel Mateus









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.