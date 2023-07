Iberdrola procura sócio maioritário para carteira de renováveis de 700 milhões nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Iberdrola está à procura de um sócio maioritário para uma carteira de aproximadamente 700 megawatts (MW) de energia eólica e fotovoltaica a construir até 2025 nos Estados Unidos.De acordo com o jornal espanhol El Economista , a carteira está avaliada em cerca de 700 milhões de euros a preços atuais de mercado e, em concreto, a filial norte-americana da Iberdrola, a Avangrid, procura uma aliança que possibilite à multinacional espanhola manter uma participação de 40%, mas vender os restantes 60%.A Avangrid é já o terceiro maior operador de energia eólica "onshore" dos Estados Unidos, onde dispõe de 8.600 MW renováveis do país (8.100 MW eólicos e 500 MW solares), contando ainda com uma carteira de 19.000 MW espalhados por 27 países.