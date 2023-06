Iberdrola junta-se à EDP e Galp e baixa os preços da energia em julho

que os preços da eletricidade no mercado regulado se vão manter inalterados até final do ano, sendo que o mesmo não acontecerá nas ofertas tarifárias em mercado livre, onde estão mais de cinco milhões de portugueses.

Isto porque, com a entrada em vigor das novas tarifas e preços de energia elétrica para o período de 1 de julho a 31 de dezembro de 2023, as tarifas de acesso às redes foram alvo de uma reavaliação e a sua descida não será tão acentuada como previsto pelo regulador no final de 2022.Já ontem a Galp e EDP tinham anunciado descidas na componente de energia no mercado livre em, média, de 10% e 21%, respetivamente.