Iberdrola vende 500 MW de projetos renováveis em Portugal e Espanha ao Norges Bank

A Iberdrola decidiu fortalecer a sua aliança com o fundo soberano norueguês Norges Bank Investment Management com a venda de 49% de uma carteira de 500 MW de ativos renováveis em Portugal e Espanha por 250 milhões de euros. Em conjunto, as duas empresas têm agora um total de 1,8 GW avaliados em 1.800 milhões de euros, avança esta quarta-feira o jornal espanhol Cindo Días Esta nova venda vem assim ampliar o acordo já assinado em janeiro entre a gigante energética espanhola e o fundo norueguês, que previa a venda de 49% de uma carteira de 1,2 GW de projetos renováveis por 600 milhões de euros. Somam-se agora mais 500 MW repartidos entre os dois países da Península Ibérica. No total, o Norges Bank Investment Management já investiu 850 milhões na sua parceria com a Iberdrola, da qual detém 3,11% como acionista.Denominado Projeto Romeo, a venda de uma participação minoritária de projetos renováveis em Espanha (em janeiro) por parte da Iberdrola foi uma das mais concorridas até agora, em 2023, tem o Norges conseguido sair vencedor perante as ofertas feitas pelo consórcio formado pela Arcelor, CIP e Greancoat.Dos 1.226 MW vendidos no início do ano, 20% são eólicos e 80% solar, el 20% son eólicos y el 80% fotovoltaicos. Destes, 137 MW estão já em operação e 1.128 MW em desenvolvimento. Em Espanha a Iberdrola conta com 19.500 MW de renováveis intalados, com o objetivo de construir mais 4.100 MW até 2025.Logo no momento em que anunciou o acordo com o fundo soberano norueguês a Iberdrola esclareceu que não se tratava de uma simples venda, mas sim uma aliança de longo prazo para investir em renováveis, escreve o Cinco Días.