Iberdrola fornece 410 GWh de energia verde à Vodafone em Portugal, Espanha e Alemanha

A Iberdrola assinou três novos acordos de compra e venda de energia (PPAs) com a Vodafone na Alemanha, Portugal e Espanha, que incluem o fornecimento de 410 gigawatts-hora (GWh) de energia fotovoltaica nos três países.A quantidade de GWh de fornecimento acordado, segundo a agência espanhola EFE, equivale à procura anual de eletricidade de mais de 117.000 habitações.As empresas comprometem-se também a trabalhar juntas para encontrar novas oportunidades para PPAs e iniciativas de sustentabilidade na Europa, de acordo com um comunicado da empresa elétrica.Para a Vodafone Espanha, a Iberdrola fornecerá 280 GWh/ano a partir da recém-construída central fotovoltaica Cedillo, localizada em Cáceres (Espanha), e para a Vodafone Portugal fornecerá 80 GWh/ano a partir da central solar fotovoltaica Velilla, localizada em Palência (Espanha).Por sua vez, fornecerá à Vodafone Alemanha toda a energia da central fotovoltaica de Boldekow, o primeiro projeto solar da Iberdrola no país, que terá uma capacidade total de 56 MW e será construído no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, devendo estar operacional em 2024.Nas principais instalações do grupo de telecomunicações em Espanha a Iberdrola também instalou mais de 140 carregadores elétricos.