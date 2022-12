Iberdrola quer investir 3 milhões em Portugal nos próximos anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente executivo da Iberdrola anunciou que a empresa quer investir em Portugal, nos próximos anos, três milhões de euros, afirmando que gostaria de o fazer ainda durante o mandato do primeiro-ministro, António Costa."Investimos em Portugal dois milhões de euros, nos últimos anos, mas queremos ir mais longe, por isso [...], estamos dispostos a investir mais três milhões de euros nos próximos anos", anunciou Ignacio Galán, que falava na apresentação do primeiro pacote da Reforma dos Licenciamentos -- Ambiente+Simples, em Alcochete, Setúbal.Galán sublinhou que gostava de fazer este investimento ainda durante o mandato do primeiro-ministro, António Costa, que também está presente na sessão.O presidente executivo da Iberdrola mostrou assim interesse em inaugurar "mais instalações fotovoltaicas, mais armazenamentos de eletricidade, mais energia eólica e também hidrogénio verde".