Indústria compensada com corte nos custos de acesso à rede

Os grandes industriais vão beneficiar, no próximo ano, de uma redução de “pelo menos” 30% dos custos de acesso à rede, que será “um grande contributo para amortecer o preço da eletricidade no próximo ano”, explicou o ministro do Ambiente.

