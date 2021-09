Já há empresas britânicas a fechar devido aos preços do gás. Governo diz que não as salva

Há empresas fornecedoras de energia que estão a fechar portas no Reino Unido e outras que correm o risco de ter de fazer o mesmo. Tudo devido à forte escalada do preço do gás. O setor está a pedir um plano de resgate, mas o governo diz que não vai salvar companhias em falência.

