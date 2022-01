Apresentado em junho de 2021 como um ponto de viragem para o setor da energia, o projeto passa por desenvolver uma central nuclear mais pequena, com menos custos e de construção mais rápida. O desenvolvimento do reator conta com um financiamento do governo dos Estados Unidos na ordem dos quatro mil milhões de dólares. Vai utilizar uma antiga fábrica de carvão no Wyoming, estado norte-americano com maior produção deste combustível fóssil no país. Prevê-se que o Natrium seja inaugurado em 2028. O desenvolvimento do reator conta com um financiamento do governo dos Estados Unidos na ordem dos quatro mil milhões de dólares. Vai utilizar uma antiga fábrica de carvão no Wyoming, estado norte-americano com maior produção deste combustível fóssil no país. Prevê-se que o Natrium seja inaugurado em 2028.

A Agência de Energia Atómica do Japão e a Mitsubishi vão ajudar a Terra Power de Bill Gates a contruir o reator nuclear Natrium, que será desenvolvido no Wyoming, nos Estados Unidos. A notícia foi este sábado avançada pelo diário japonês Yomiuri, que indica que que as partes vão assinar já este mês um acordo para fornecimento de suporte técnico.O Natrium é um reator nuclear de última tecnologia, que vai ser desenvolvido pela TerraPower, de Bill Gates, e pela PacifiCorp, de Wareen Buffett.A ideia inicial da Terra Power era constriur o reator Natrium com a ajuda da empresa estatal chinesa China National Nuclear Corp. Contudo, depois de Donald Trump ter restringido os acordos nucleares com a China, a equipa de Bill Gates viu-se forçada a procurar novos parceiros.