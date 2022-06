Japão mira reativar centrais nucleares desligadas desde Fukushima

Leia Também Reino Unido planeia construir seis ou sete novas centrais nucleares até 2050

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, sinalizou que centrais nucleares que se encontravam desligadas desde o acidente nuclear de Fukushima vão ser reativadas devido às elevadas temperaturas e a uma crise iminente de energia.Antes do desastre de 11 de março de 2011, desencadeado por um sismo seguido de tsunami que destruiu a central nuclear de Fukushima Daiichi, estavam em operação 54 reatores em todo o país que respondiam por aproximadamente 30% das necessidades energéticas do Japão.No entanto, na sequência do acidente, o governo fechou todas as centrais nucleares, obrigando o país a ter de recorrer à importação de petróleo, carvão e de gás natural para preencher as suas necessidades energéticas nos anos seguintes.Quatro reatores que receberam entretanto luz verde para retomar operações vão ser usadas, no máximo das capacidades, para aliviar a crise de energia, indicou o chefe de governo japonês à margem da cimeira do G7 na cidade alemã de Elmau.No entanto, segundo o jornal South China Morning Post, Fumio Kishida também deu a entender para a possibilidade de mais centrais nucleares serem reativadas para responder à procura que deve aumentar ainda mais, quando afirmou que o governo "irá trabalhar de forma constante para acelerar a revisão" das novas medidas de segurança para as centrais nucleares, com a intenção de ter mais reatores operacionais o mais brevemente possível.Estas declarações foram proferidas numa altura em que os meteorologistas confirmaram que este mês foi o junho mais quente em Tóquio, desde que há registos, ou seja, desde 1875.A título de exemplo, desde sábado que os termómetros têm ficado acima dos 35 graus celsius na capital, elevando a procura por energia, sobretudo por ar condicionado.