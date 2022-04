O Reino Unido planeia construir seis ou sete novas centrais nucleares até 2050, um esforços para desenvolver as próprias fontes de eletricidade e não depender de países terceiros ou de fontes de energia não renováveis.A informação foi avançada na edição 'online' do jornal The Telegraph no sábado à noite numa entrevista do secretário de Estado britânico para os Negócios, Kwasi Kwarteng.Duas das quais seriam construídas antes de 2030, e outra até 2024, antes das próximas eleições parlamentares.Para este fim, o governo britânico concordou em estabelecer um programa, denominado "Great British Nuclear", para reduzir a burocracia e assim acelerar o processo de desenvolvimento de novas centrais nucleares.De acordo com dados do Departamento de Negócios, Energia e Indústria aos quais o The Telegraph teve acesso, estas instalações poderiam produzir entre 15 e 25% da eletricidade do país.