João Galamba: Setor da energia tem situação inédita em relação ao investimento

"Muitas vezes em Portugal a pergunta é: 'Como atrair investimento? Qual a reforma que podemos fazer para nos tornarmos um país atrativo para o investimento?' No setor da energia, neste momento, esta é uma discussão sem nexo, porque não temos de atrair nenhum investimento, temos é de criar condições para que o investimento que já quer vir para Portugal, possa vir", afirmou João Galamba.O secretário de Estado da Energia, que falava em Lisboa no encerramento da conferência "Os novos desafios da energia", promovida pela Goldenergy e o grupo Axpo, afirmou: "Não temos de atrair [investimento]. Temos é e explicar a quem quer vir que, sim, há condições para desenvolverem os seus projetos", ou seja, que "há condições físicas, há condições legais e de licenciamento e há um acompanhamento das autoridades públicas e das várias instituições para viabilizar tão rápido quanto possível esses investimentos".João Galamba referiu-se ainda às metas de descarbonização e aos planos do Governo para antecipar o aumento do peso das renováveis na produção de energia -- 80% até 2026 --, precisando que "acelerar sem hesitar" é "rejeitar por completo" a dicotomia entre a produção centralizada e a descentralizada."O Governo não tem preferência entre nenhuma delas porque reconhece que são ambas imprescindíveis: a pequena produção tem enormes vantagens e enormes desvantagens, a grande produção tem enormes vantagens e pode ter enormes desvantagens", afirmou João Galamba, referindo-se a um dos temas abordados no painel que antecedeu a sessão de encerramento que se debruçou sobre os desafios da energia verde: fiscalidade, descarbonização, benefícios para o consumidor.Assim, sublinhou, em vez de procurar neste campo uma "solução pura e perfeita que se sobreponha a todas as outras", o Governo "simplesmente reconhece que são ambas necessárias" e "jamais fará algo que seja entendido como preferindo a produção centralizada em detrimento da descentralizada ou vice-versa".Para exemplificar como toda a produção de energia renovável é necessária referiu o Plano Nacional de Energia e do Clima, cuja revisão (que terá de ser feita este ano) irá contemplar uma subida da potência renovável necessária para dar resposta aos novos consumos associados à descarbonização.É que, disse, quando o plano foi feito, contou-se com a descarbonização dos consumos existentes e com o crescimento da mobilidade elétrica, tendo sido esquecidos "todos os novos consumos associados à industrialização induzida pela descarbonização"."Por isso, na revisão o Plano Nacional de Energia e do Clima que temos obrigação de fazer este ano [tal como estava previsto] temos de fazer uma revisão em alta significativa da potência renovável necessária", precisou o governante.