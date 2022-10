Jorge Vasconcelos: “Não sou um defensor do mecanismo ibérico”

Confrontado com a existência de faturas de famílias que estão mais caras por via do valor de ajuste do mecanismo ibérico, o ex-presidente da ERSE diz que “nesta altura a melhor opção é o mercado regulado”.

Jorge Vasconcelos: "Não sou um defensor do mecanismo ibérico"









