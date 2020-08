Leilão solar: Acesso a “bem escasso” e perpétuo explica preço mais baixo do mundo

Não restam dúvidas de que o segundo leilão solar promovido pelo Governo foi um êxito. A procura superou a oferta em 35 vezes e, numa das três modalidades disponíveis, foi alcançada a tarifa mais baixa do mundo. Foi apenas um lote, adjudicado na modalidade de preço fixo, e atingiu o valor de 11,14 euros por megawatt-hora (MWh), o que equivale a um desconto de 73% face ao preço fixado pelo Governo no início do leilão.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...