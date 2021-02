Luanda substitui administradores da Sonangol e sai ex-primeiro-ministro Marcolino Moco

Além de Marcolino Moco, nomeado em janeiro de 2018 por João Lourenço, estão de saída os administradores executivos Josina Baião, Luís Maria e Osvaldo Macaia.Serão substituídos pelos administradores executivos Olga Lukocheka da Silva Sabalo Miranda, Kátia Mariana Siliveli Epalanga Lutucuta e Osvaldo Inácio, e pela administradora não-executiva Bernarda Gonçalves Martins.A administração da Sonangol é presidida por Sebastião Gaspar Martins e conta com seis administradores executivos e quatro não-executivos, incluindo os antigos primeiros-ministros Lopo do Nascimento e Marcolino Moco.Na altura em que os dois ex-governantes foram nomeados para administradores da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), João Lourenço justificou a decisão por serem uma "referência" no país.Não foram apresentados motivos para as alterações na administração da petrolífera.