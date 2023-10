Lucro da Galp atinge os 718 milhões nos primeiros nove meses do ano

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, a empresa obteve um lucro de 718 milhões de euros, mais 18% em relação ao período homólogo, indicou a Galp em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.



A Galp Energia fechou o terceiro trimestre de 2023 com um lucro de 210 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2022, mas abaixo dos 258 milhões de euros do resultado do segundo trimestre No acumulado dos primeiros nove meses do ano, a empresa obteve um lucro de 718 milhões de euros, mais 18% em relação ao período homólogo, indicou a Galp em comunicado

Na base contabilística IFRS, o resultado líquido da Galp até setembro foi de 906 milhões de euros, menos 11% em relação a 2022. Já o lucro obtido no terceiro trimestre foi de 303 milhões de euros, menos 1% face ao período homólogo



O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 35% no terceiro trimestre, para 1.057 milhões de euros, mas baixou 2% entre janeiro e setembro, atingindo um valor de 2.838 milhões de euros, explicada principalmente pelo recuo de 27%, para 1,66 mil milhões de euros, da área upstream.



Já na área industrial (por exemplo, a refinação), a Galp subiu de 48 para 342 milhões de euros, e as áreas comercial e de renováveis cresceram 7% e 12%, respetivamente.



A Galp projeta agora — para o total de 2023 — um EBITDA ajustado de pelo menos 3,5 mil milhões de euros, o que representa uma melhoria face à estimativa anterior, que era de 3,2 mil milhões. Por um lado, as contas têm sido penalizadas pela falta da operação de Angola e por um "ambiente menos favorável de preços de petróleo e gás" mas, por outro lado, a empresa tem tido bons resultados na refinação.





No comunicado, a Galp estima ainda um preço médio do Brent de 83 dólares por barril e uma margem de refinação de 11 dólares por barril. E prevê encerrar 2023 com uma produção média de 120 mil barris por dia, acima dos 115 mil barris previstos anteriormente.

