(Notícia atualizada às 7:55 com mais informação) A ajudar os resultados esteve também a venda de ativos, que representaram um encaixe de 226 milhões de euros para as contas da EDP Renováveis.Neste contexto, o EBITDA da empresa aumentou 40% para 1,2 mil milhões de euros.A empresa de energias renováveis reduziu a sua dívida em 0,1% para 3,06 mil milhões de euros.No dia 15 de outubro a EDP Renováveis tinha já revelado os dados operacionais, reportando um aumento de produção de 6% (Notícia atualizada às 7:55 com mais informação)

A EDP Renováveis terminou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 342 milhões de euros, mais 197% do que os 115 milhões registados em igual período do ano passado, revela a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A contribuir para este desempenho estiveram as receitas, que cresceram 10% para 1,36 mil milhões de euros. A empresa liderada por João Manso Neto explica que a melhoria das receitas está relacionada com vários fatores: maior capacidade; maior preço médio de venda; impacto cambial; maior recurso eólico e "o termo esperado dos PTCs de 10 anos de certas estruturas de tax equity".