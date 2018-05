O resultado trimestral da companhia foi penalizado pelo aumento do valor das amortizações, pela evolução do resultado financeiro e o pagamento da taxa CESE.

A dívida líquida subiu 3,9% para 2.643 milhões de euros durante este período. O resultado financeiro da companhia recuou 7,2% para -16,6 milhões.



A evolução do resultado financeiro foi influenciada pelo aumento da dívida líquida no primeiro trimestre, devido à aquisição da Portgás, por um valor total de 530 milhões de euros.



Simultaneamente, o custo médio da dívida recuou 2,3% face aos 2,6% registados em período homólogo.



Já os custos operacionais subiram 5,6 milhões para 31,5 milhões de euros, com a REN a atribuir esta subida devido à aquisição da Portgás.



(Notícia actualizada às 17:55)

Os lucros da REN desceram 3% para 13,1 milhões de euros no primeiro trimestre face a período homólogo. Este recuo deveu-se ao aumento do valor das amortizações, da evolução do resultado financeiro e da manutenção do "reconhecimento" da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), que atinge os 25,3 milhões de euros em 2018.Já o EBITDA subiu 3,8% para 128,4 milhões durante o mesmo período. Esta subida do EBITDA deve-se aos resultados da Portgás (10,9 milhões de euros). empresa comprada pela REN em 2017. Paralelamente, o EBITDA foi afectado pela "descida das taxas de remuneração estabelecidas no novo quadro regulatório da electricidade, assim como pela descida do rendimento das obrigações do tesouro, conduzindo a uma menor remuneração dos activos, com a transmissão de energia a sofrer uma quebra de 10,2 milhões face a período homólogo.No primeiro trimestre, o CAPEX (investimento operacional) aumentou 5,2% para 13,9 milhões.