Lucros da REN sobem 19,1% em “ano desafiante”

O ano está a ser “estável e sólido” no que a contas diz respeito, nas palavras do CFO da REN, Gonçalo Morais Soares. Os lucros aumentaram 19,1% nos primeiros nove meses do ano, para 81,4 milhões de euros, empurrados por um acréscimo do EBIT (lucros antes de juros e impostos, que subiram 11,5 milhões de euros) e por melhores resultados financeiros (mais 5,3 milhões de euros), que refletem a redução da dívida

...