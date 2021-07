Macron recua na privatização da elétrica estatal gaulesa

O presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu interromper o processo relacionado com a progressiva privatização da fatia maioritária detida pelo Estado gaulês na elétrica Électricité de France (EDF), sendo escreve o site Politico.





De acordo com esta publicação, o desmantelamento adicional da fatia detida pelo estado na EDF poderia iria prejudicar as ambições de Macron quanto à reeleição nas presidenciais previstas para o próximo ano.





Recorde-se que França mantém difíceis negociações as autoridades europeias, designadamente por causa das regras de concorrência da altamente endividada gigante elétrica gaulesa, tema que tem suscitado diversos ataques políticos da oposição ao presidente francês.





Leia Também Macron revê em alta crescimento de França este ano. E anuncia vacinação obrigatória para trabalhadores da saúde

Segundo confirmou ao Politico um elemento do governo francês, Macron decidiu não apresentar, como estava previsto, uma proposta no outono tendo em vista uma reforma e recomposição do capital social da EDF.





Deste modo, uma potencial reorganização da gigante elétrica não chegará antes das presidenciais de abrir de 2022, conclui o site especializado em assuntos europeus.