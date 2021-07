Macron revê em alta crescimento de França este ano. E anuncia vacinação obrigatória para trabalhadores da saúde

Emmanuel Macron fez neste final de tarde um discurso à nação, tendo revisto em alta a estimativa para o crescimento do PIB francês em 2021, de 5% para 6%. Mas deixou também advertências no contexto da rápida disseminação da covid-19.

O presidente francês falou ao país numa altura em que a variante delta da covid-19 aumenta no seu território e anunciou medidas adicionais para travar a propagação desta variante mais infecciosa do coronavírus, tendo apresentado um plano para tornar a vacinação obrigatória para os trabalhadores do ramo da saúde, refere o canal televisivo France 24.

"Se não agirmos já, o número de casos continuará a aumentar", declarou Macron, antes de anunciar mais medidas para conter o vírus. Macron informou que a vacinação se tornará obrigatória para os trabalhadores da saúde e instou-os a serem inoculados até 15 de setembro. E adiantou que a obrigatoriedade de vacinação poderá vir a estender-se a toda a população.

"A vacinação é uma questão que se prende com a responsabilidade individual (...) mas que se prende também com a nossa liberdade", afirmou.

O presidente anunciou que terá início em França uma campanha de vacinação junto dos alunos do ensino primário, preparatório e secundário quando as escolas reabrirem em setembro.

Por outro lado, o recolher obrigatório será reinstalado nos territórios de Martinica e Reunião, onde se tem observado um forte aumento do número de novas infeções.

Nalguns casos, disse Macron, os testes PCR deixarão de ser gratuitos a partir do outono.

"Este verão será um verão de retoma económica", referiu, acrescentando que o ‘passaporte sanitário’ será usado nos mais diferentes estabelecimentos de França a partir de agosto, incluindo bares, restaurantes e cafés.