Mais de 250 mil mudaram para a tarifa regulada de energia em 2022

Nos últimos quatro meses do ano mais de 152 mil consumidores avançaram com pedidos para mudar para o mercado regulado do gás natural, com a entrada em vigor da alteração à lei que veio permitir essa opção aos consumidores domésticos e pequeno comércio. No total do ano, entre energia e gás, o número de pedidos ultrapassou os 250 mil, de acordo com número adiantados esta terça-feira pelo jornal Público.

Com efeito, as estatísticas fornecidas pela Agência para a Energia (Adene), mostram que entre janeiro e dezembro, houve mais de 107 mil pedidos de contratação para a tarifa regulada da electricidade, algo que a lei já permitia desde 2018. Destes, 50% entraram a partir de setembro.

Contas feitas, diz o Público,

o total de pedidos realizados em 2022 foi mais do triplo do registado em 2021. No gás natural, os meses de novembro e dezembro concentraram o maior número de pedidos de transferência sobretudo novembro, com mais de 22 mil pedidos.