88 mil famílias mudaram para o mercado regulado do gás

Em menos de dois meses, são já 76.645 os consumidores de gás que transitaram, de facto, do mercado liberalizado para o mercado regulado, de acordo com os dados mais recentes do Operador de Mudança de Comercializador (OMC) da ADENE – Agência para a Energia, que monitoriza não só as trocas entre comercializadores no mercado livre como também o mais recente “movimento de fuga” para a segurança das tarifas reguladas.

...