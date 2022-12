Preços da luz aumentam 1,6% em janeiro no mercado regulado, diz ERSE

Leia Também ERSE propõe aumento de 1,1% nos preços da luz no mercado regulado em janeiro de 2023

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revelou esta quinta-feira que os preços da eletricidade para as famílias e pequenos negócios que permanecem no mercado regulado (6,7% do consumo total e 941 mil clientes) vão aumentar 1,6% nas faturas de janeiro face às de dezembro.Já a variação média anual (2022/2023) das tarifas reguladas apuradas pelo regulador para as famílias é de 3,3%, e tem em conta as atualizações em alta da tarifa de energia levadas a cabo em abril e outubro de 2022, bem como a fixação excecional de tarifas em julho de 2022."Fruto destas alterações, numa perspetiva mensal, em janeiro de 2023 os clientes de baixa tensão normal em mercado regulado registarão um aumento médio de 1,6% em relação aos preços em vigor em dezembro de 2022", explica a ERSE em comunicado.No caso de um casal com dois filhos, com potência 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano e uma fatura média mensal de 95,26 euros, a variação média em janeiro face à fatura de dezembro 2022 será de mais 1,41 euros, calcula a ERSE.Os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de venda a clientes finais.Quanto às tarifas de acesso ás redes, principal instrumento através do qual o Governo e a ERSE conseguem controlar e travar a subida de preços para os consumidores portugueses, o documento tarifário para 2023 dá conta de "reduções significativas, passando o seu valor a ser negativo para os consumidores em todos os níveis de tensão".Entre 2022 e 2023 o regulador dá conta de variações nas tarifas de acesso à redes desde -295,8% em baixa tensão nornal (segmento residencial) e -573,9% em Muito Alta Tensão (indústrias eletrointensivas)."Face ao nível de preços observado em 2022 no mercado, esta redução da tarifa de acesso às redes contribui para uma diminuição de cerca de -30% na fatura final dos consumidores industriais e de cerca de -55%, na fatura final dos consumidores domésticos, aliviando assim a pressão dos incrementos no mercado grossista nos preços finais pagos pelos clientes, tanto no mercado regulado como no mercado liberalizado", conclui a ERSE.Para isto contribui a injeção de 2500 milhões de euros decididos pelo Governo no sistema elétrico nacional, que contribui também para reduzir o valor da dívida tarifária em 830 milhões de euros, para um valor, no final de 2023, de 878,9 milhões de euros, diz a ERSE, no mesmo comunicado.