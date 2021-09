Mais um domingo com recorde na eletricidade

é 9% maior do que o fixado na semana passada, posicionando este domingo como o mais caro da história.





Tradicionalmente, os domingos são dias em que a atividade económica é mais baixa e a procura de energia é menor.

A maior cotação deste domingo será entre as 21h00 e as 22h00, altura em o preço deverá atingir os 199 euros/ MWh, enquanto a mais baixa será registada entre as 16h00 e as 17h00, altura em que será negociada a 134,1 euros, segundo a imprensa espanhola.A escalada na eletricidade resulta sobretudo da acentuada subida do custo internacional do gás natural.Entretanto, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou recentemente que a partir de 01 de outubro o preço da tarifa de Energia do mercado regulado vai aumentar em 5 euros por MWh.