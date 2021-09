EDP considera “positivo” travão aos preços da luz “para apoiar famílias e empresas”

Leia Também Almofadas de 800 milhões seguram preço da luz

O Governo decidiu avançar com medidas para conter os preços da luz, numa decisão que é vista como positiva pela EDP. O ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes garantiu que não haverá agravamentos para as famílias que estão no mercado regulado em 2022 e que haverá uma redução de pelo menos 30% no acesso às redes para os clientes industriais."A EDP vê como positivo o anúncio sobre as medidas de mitigação do impacto da alta conjuntural de preços de eletricidade nos mercados grossistas europeus", diz a empresa liderada por Miguel Stilwell d’Andrade ao Negócios. O mercado regulado representa apenas 15% do total, com 5,4 milhões de clientes no mercado livre, onde a EDP é o maior comercializador em número de clientes e consumo abastecido.Segundo Matos Fernandes, estas "almofadas" de cerca de 800 milhões de euros garantem que o preço no mercado regulado não vai subir em 2022, e que também "não há motivo" para subidas no mercado liberalizado.A EDP considera que o travão "contribuirá para apoiar famílias e empresas nesta conjuntura."De salientar ainda que Portugal segue o caminho da descarbonização, sem comprometer os objetivos de transição energética", considera fonte oficial da EDP sobre estas medidas. A elétrica já tinha avançado ao Negócios que não irá subir preços este ano, mas que está ainda a avaliar o próximo ano.O Governo decidiu antecipar as suas propostas para conter o preço da eletricidade em 2022 devido aos preços "excecionalmente altos" na produção, que têm batido recordes sucessivos, "gerando preocupação entre consumidores e empresários". Estas propostas vão agora ser apresentadas à ERSE, que publicará a sua proposta tarifária para 2022 a 15 de outubro.