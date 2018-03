Mexia garante que EDP não baixa dividendo e até admite aumentar

A EDP não deu estimativas em relação aos seus resultados para 2018, mas o presidente da EDP analisou os consensos dos analistas.



"Estamos confortáveis com os consensos. Confortáveis com o EBTIDA e com o resultado líquido", transmitiu o presidente-executivo da EDP aos analistas.



Segundo os consensos disponíveis no site da EDP, os analistas prevêm um resultado líquido recorrente de 775 milhões em 2018, depois de ter atingido 845 milhões em 2017. Já o EBITDA ajustado deverá atingir os 3.423 milhões de euros, depois de 3.523 milhões registados em 2017.



Em relação à dívida líquida, o consenso aponta para um valor de 14.571 milhões de euros. "Esperamos que a dívida fique abaixo do consenso", apontou António Mexia, destacando que actualmente a dívida já está abaixo deste valor nos 13.902 milhões, tendo atingido o rácio de endividamento mais baixo dos últimos 10 anos. (3,7 vezes o EBTIDA).

Nos últimos dias alguns analistas estimaram que a EDP iria reduzir os dividendos devido à queda nos lucros recorrentes, que desceram 8% para os 845 milhões de euros em 2017.