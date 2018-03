Mexia ganhou 2,28 milhões de euros em 2017

A remuneração do conselho de administração executivo da EDP foi de 11,8 milhões de euros no ano passado. Desse montante, 2,28 milhões foram para o CEO, António Mexia.

Miguel Baltazar

A EDP pagou um valor bruto de 11.872.021 euros ao conselho de administração executivo (CAE) em 2017, contra 10,87 milhões no ano precedente e 10,004 milhões em 2015.

O seu presidente, António Mexia, recebeu 2,28 milhões de euros, um valor acima dos 2,036 milhões do ano anterior. Este valor engloba não só as remunerações fixas relativas a 2016, mas também as variáveis de 2016 e 2014 [esta última integrada na remuneração variável plurianual relativa à avaliação de desempenho para o período de 2012-2014].



A remuneração fixa de Mexia foi de 983.908 euros, à qual acresceram 584.366 euros por conta da remuneração variável relativa a 2016 e 720.000 euros decorrentes da variável plurianual de 2014, refere o relatório e contas de 2017 da eléctrica nacional.



A juntar a estes valores tem havido um bónus extra nos últimos anos, atribuído pela Comissão de Vencimentos, que em 2016 não teve lugar a pagamento, mas Mexia acabou por levar mais dinheiro para casa por conta da subida das remunerações variáveis.

Assim, a remuneração fixa foi precisamente a mesma que em 2016, mas a variável relativa a 2014 foi de 480.000 euros e a variável plurianial respeitante a 2012 foi de 549.149 euros.



Mais quatro membros com remunerações superiores ao milhão de euros



De entre os oito membros do CAE, quatro deles tiveram remunerações superiores a um milhão de euros no ano passado: Nuno Alves, João Manso Neto, António Martins da Costa e Miguel Stilwell de Andrade.



Além dos 11,87 milhões de euros atribuídos ao conselho de administração executivo, a EDP pagou ainda um montante bruto de 1,90 milhões aos membros do Conselho Geral e de Supervisão em 2017 – sendo que a maior fatia, no valor de 515.000 euros, coube aos chineses da China Three Gorges.

(notícia actualizada às 23:54)